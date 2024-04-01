5 مناطق ترفض تقديم الأطعمة العالمية

تنافس 71.362 مطعمًا ومحلًا وكافتيريا في المملكة، لتقديم 11 نوعًا من خدمات الأطعمة، وسيطرت منطقة مكة المكرمة على خدمات تقديم الأطعمة كأكثر المناطق مطاعم ومحلات بـ23%، في وقت سجلت 5 مناطق «صفرًا» في تقديم أطعمة عالمية ممثلة في: عسير، وتبوك، ونجران، والباحة، وسكاكا بمنطقة الجوف.

11 نوعا

كشف تقرير خدمات تقديم الأطعمة للعام الماضي، تقديم 71.362 ألف مطعم وكافتيريا ومحل لـ11 نوعًا من الأطعمة، وتصدرت مطاعم ومحلات تقديم أطعمة غير محددة، حيث بلغ إجمالي خدمات تقديم الأطعمة 29.512 ألفًا بـ41%، وحلت الكافتيريا ثانيًا، بإجمالي 26.572 ألف تقديم أطعمة بـ37%، وحلت مطاعم مختصة ثالثا، بإجمالي 8241 تقديم أطعمة بـ12%، والمقاهي رابعًا، بإجمالي 5109 تقديم أطعمة بـ7%، ومحلات الحلويات خامسًا، بإجمالي 647 تقديم أطعمة بـ1%.

مطاعم ومحلات

تصدرت منطقة مكة المكرمة خدمات تقديم الأطعمة، حيث بلغ إجمالي المطاعم والمحلات 16.273 ألفًا لتقديم الأطعمة بـ23%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 16.016 ألف مطعم ومحل لتقديم الأطعمة بـ22%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 13.830 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ19%، وجازان رابعًا، بإجمالي 4849 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 4346 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ6%.

عرعر الأقل

سجلت عرعر أقل المناطق في خدمات تقديم الأطعمة، إذ بلغ إجمالي المطاعم والمحلات لتقديم الأطعمة 1152 مطعمًا بـ1.61%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 1207 مطاعم ومحلات لتقديم الأطعمة بـ1.69%، ونجران ثالثا، بإجمالي 1332 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ1.86%، وسكاكا رابعًا، بإجمالي 1495 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ2%، وحائل خامسًا، بإجمالي 1873 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ3%.

6 مطاعم

تنافست 6 مطاعم على تقديم الأطعمة المختلفة، إذ بلغ إجمالي المطاعم 9495 مطعمًا، وسيطرت المطاعم المختصة على مطاعم تقديم الأطعمة، حيث بلغ إجمالي المطاعم المختصة 8241 مطعمًا بمختلف مناطق المملكة بـ87%، وحلت مطاعم شرق آسيوية ثانيًا، بإجمالي 492 مطعمًا بـ5%، ومطاعم آسيوية ثالثًا، بإجمالي 303 مطاعم بـ3%، ومطاعم محلية رابعًا، بإجمالي 240 مطعمًا بـ2.52%، ومطاعم حمية خامسًا، بإجمالي 127 مطعمًا بـ1.33%، والمطاعم العالمية خامسًا، بإجمالي 92 مطعمًا بـ1%.

مطاعم ومناطق

71 ألف محل لتقديم الأطعمة

11 نوعا للأطعمة المقدمة

9495 مطعما لتقديم الأطعمة

مكة تتصدر خدمات تقديم الأطعمة

5 مناطق صفر خدمات للمطاعم العالمية

أكثر خدمات الأطعمة المقدمة

غير محدد

%41

كافتيريا

%37

مطاعم مختصة

%12

المقاهي

%7

الحلويات

%1

أكثر المناطق في خدمات التقديم

مكة المكرمة

%23

الرياض

%22

الشرقية

%19

جازان

%7

المدينة المنورة

%6

أكثر خدمات المطاعم

المطاعم المختصة

%87

مطاعم شرق آسيوية

%5

مطاعم آسيوية

%3

مطاعم محلية

%2.52

مطاعم حمية

%1.33

مطاعم عالمية

%1