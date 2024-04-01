شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تحذير لسالكي الطرق بسبب تجمعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لاستمرار تأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج بدايةً من الثلاثاء حتى السبت المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة. أمواج البحر الأحمر وأرسل المركز تنبيه للمحافظات شملت العاصمة المقدسة ومحافظة الكامل والطائف والخرمة والموية والتربة.

وبين أن ارتفاع أمواج البحر الأحمر من متر إلى مترين مع إمكانية الوصول إلى مترين وتكون السحب الرعدية الممطرة