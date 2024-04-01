شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار على أجزاء متفرقة من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار - بمشيئة الله- من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - القويعية - المجمعة - ثادق -مرات - الغاط -الزلفي - شقراء - رماح - حريملاء - الدرعية - ضرماء - المزاحمية - الخرج - وادي الدواسر - الأفلاج - السليل - حوطة بني تميم - الحريق) من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.