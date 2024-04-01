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"الأرصاد" ينبه من أمطار على أجزاء متفرقة من الرياض

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار - بمشيئة الله- من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - القويعية - المجمعة - ثادق -مرات - الغاط -الزلفي - شقراء - رماح - حريملاء - الدرعية - ضرماء - المزاحمية - الخرج - وادي الدواسر - الأفلاج - السليل - حوطة بني تميم - الحريق) من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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