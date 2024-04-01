شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار على أجزاء متفرقة من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار - بمشيئة الله- من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - القويعية - المجمعة - ثادق -مرات - الغاط -الزلفي - شقراء - رماح - حريملاء - الدرعية - ضرماء - المزاحمية - الخرج - وادي الدواسر - الأفلاج - السليل - حوطة بني تميم - الحريق) من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

