شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السري بالشرقية يكثف جهوده لرصد المخالفات قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

دوريات سرية لضبط المخالفات

تجاوز السرعة المحددة.

استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.

التجاوز الخاطئ.

القيادة بتهور.

تعديل على المركبة.

الدمام - شريف احمد - كثّف مرور المنطقة الشرقية جهوده الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما قبل لحظات الإفطار، وذلك لرصد وضبط المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة.وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية أنها حريصة على تكثيف الجهود الميدانية لضمان انسيابية الحركة المرورية، وضبط المخالفات المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.وأشارت إلى أنها خصصت دوريات سرية لضبط المخالفات قبل لحظات الإفطار، وذلك لضمان عدم ازدحام الطرقات، ولتسهيل حركة المرور على المواطنين والمقيمين.وتشمل المخالفات التي يتم رصدها من قبل الدوريات السرية:ودعت جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور، وعدم ارتكاب أي مخالفات، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.