شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستشفيات ومراكز طوارئ في الحرم المكي لرعاية ضيوف الرحمن صحيًا والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الطب الإتصالي

مراكز طوارئ الحرم

الدمام - شريف احمد - ضمن المنظومة الصحية التي يقودها تجمع مكة المكرمة الصحي، تحتضن منطقة المسجد الحرام ثلاثة محاور رئيسية صحية عيونها على ضيوف الرحمن على مدار الساعة وهي (مستشفى أجياد ومستشفى الحرم و٣ مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام).وذلك لتقديم رعاية صحية ومستوى من الخدمات المتكاملة مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية على مستوى عالي من الجودة لتقديم رعاية طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية صحية تشرف عليها وزارة الصحة.ويحتوي مستشفى أجياد على خدمة الطب الإتصالي للسكتة الدماغية، ويعمل جهاز الطب الاتصالي على ربط مستشفى أجياد بمستشفى صحة الافتراضي بوزارة الصحة، و الذي يتوافر به إستشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية على مدار الساعة، والتواصل معه لتقييم حالة المريض، والمساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة.ويضم أيضًا قسم العناية المركزة مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وقسم الطوارئ والحوادث ومجهز بأحدث الأجهزة والتقنية الطبية ويحتوي على أسرة للإنعاش القلبي الرئوي وقسم الأشعة ويحتوي على جهاز الأشعة السينية والذي يعمل بالنظام الرقمي، وجهاز أشعة مقطعية متطور، وأجهزة حديثة للفحص بالموجات الفوق صوتية.كما يشمل قسم المختبر لإجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة للحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى قسم الصيدلية حيث يتوفر بها جميع الأدوية الحديثة التي تستخدم في الحالات الحرجة.وتعمل مراكز طوارئ الحرم المتمركزة في أروقة المسجد الحرام وعددها 3 مراكز، على مدار 24 ساعة وتقوم بتقديم الخدمة الطبية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار وحجاج، حيث إن المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة لحالات الطوارئ والحالات الحرجة.كما يقدم مستشفى الحرم للطوارئ خدماته على مدار الساعة أيضا، ويقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبد الله الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ ويوفر مستشفى الحرم للطوارئ خدمات عالية المستوى والكفاءة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.