كيف تتصرف عند حدوث تسرّب للغاز؟

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز، مؤكدة ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات.

حيث نبهت أنه في حال تسرب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطئ لتهوية المكان.

ودائمًا ما تؤكد المديرية العامة ضرورة اتباع متطلبات السلامة مع أهمية تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيها.