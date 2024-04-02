إنشاء منصة الكترونية لرفع جودة التدريب المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المركز الوطني للقطاع غير الربحي أخيرا مع شركائه في التحول التقني ومؤسسة الضويان الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية منصة «سديم» بالهوية الجديدة، وذلك في مقر المركز. وتهدف المنصة لرفع جودة التدريب المهني في القطاع غير الربحي وتمكين الكفاءات لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم. وتقدم «سديم» عبر رسالتها في نشر المعرفة للقطاع الرابح ثلاثة برامج جديدة للتطوير المهني، وهي: دورة المدير التنفيذي للمنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب القادة، وتعزيز قدراتهم في إدارة المنظمات بفعالية، وكذلك دورة إدارة المشاريع التنموية، وتركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية في المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى دورة تنمية الموارد المالية للمنظمات غير الربحية، وتهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنظمات على جذب التمويل وإدارة الموارد المالية بكفاءة. أهداف المنصة: رفع جودة التدريب المهني في القطاع غير الربحي.

تمكين الكفاءات لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم.

تأهيل القادة، وتعزيز قدراتهم في إدارة المنظمات.

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة.

تعزيز قدرة المنظمات على التمويل وإدارة الموارد.

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