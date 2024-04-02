شكرا لقرائتكم خبر رحلة رمضانية ملهمة بمعرض النور في جدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينير معرض النور، إحدى فعاليات جدة التاريخية، سماء الشهر الفضيل، بتجربة ثقافية ثرية وفريدة من نوعها، إذ يأخذ زواره في رحلة تفاعلية عبر 5 محطات مميزة، تغوص في عمق قيم رمضان وعاداته، وتعزز الوعي الروحاني والمعرفي لدى مختلف الأعمار.

ويقدم معرض النور الذي يقام في بيت «النوار»، أحد البيوت التاريخية، رحلة تفاعلية استثنائية لزواره، حيث يضيء على مختلف جوانب رمضان خلال 5 محطات رئيسة.

ويقدم لمحة عن عادات وتقاليد رمضان في مختلف أنحاء العالم، إذ يُعرض فيه محتوى تفاعلي من دول مثل: الدنمارك، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا.

ويعد معرض النور تجربة ثقافية ملهمة تثري المعرفة وتعزز القيم الإيجابية. كما يساعد على إحياء عادات وتقاليد رمضان المبارك بأسلوب فني يخاطب الحواس.

ويسهم معرض النور في تقديم تجربة رمضانية استثنائية للزوار، إذ يتيح لهم فرصة التعرف على مختلف جوانب هذا الشهر الفضيل من منظور ثقافي وفني تفاعلي.

5 محطات رئيسة للمعرض