رحلة رمضانية ملهمة بمعرض النور في جدة التاريخية

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ويقدم معرض النور الذي يقام في بيت «النوار»، أحد البيوت التاريخية، رحلة تفاعلية استثنائية لزواره، حيث يضيء على مختلف جوانب رمضان خلال 5 محطات رئيسة.
ويقدم لمحة عن عادات وتقاليد رمضان في مختلف أنحاء العالم، إذ يُعرض فيه محتوى تفاعلي من دول مثل: الدنمارك، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا.
ويعد معرض النور تجربة ثقافية ملهمة تثري المعرفة وتعزز القيم الإيجابية. كما يساعد على إحياء عادات وتقاليد رمضان المبارك بأسلوب فني يخاطب الحواس.
ويسهم معرض النور في تقديم تجربة رمضانية استثنائية للزوار، إذ يتيح لهم فرصة التعرف على مختلف جوانب هذا الشهر الفضيل من منظور ثقافي وفني تفاعلي.
5 محطات رئيسة للمعرض
- «تنير عقل» تعرف الزوار بقدسية رمضان المبارك وروحانيته.
- «تترك أثر »تتيح للزوار التفاعل مع الأعمال الفنية التي تجسد قيم وعادات رمضان.
- «تشبع فضول» تعرف الزوار بعادات وتقاليد رمضان في مختلف أنحاء العالم.
- «تعلم فضيلة» رحلة تعليمية تسلط الضوء على فضائل الأعمال الصالحة في رمضان.
- «تحيي عادة وتكشف قصة طبق» تعرف الزوار على الأطباق الشعبية الرمضانية في المملكة.
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