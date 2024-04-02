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بعد 26 عام .. التوائم السبعة يتصدرون الترند من جديد في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادت قصة سبعة توائم إلى الواجهة مجدداً ، اليوم الإثنين ، وذلك بعد مرور 26 عاماً من ولادتهم في مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة ، في واحدة من الولادات النادرة في العالم .

ونشرت صفحة على موقع «إكس» ، صورة قديمة للأطفال عند ولادتهم في المستشفى عام 1998 ، حيث جذبت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة ، وتسأل نشطاء إكس عن حال التؤام السبعة بعد مرور هذه السنوات .

وكان الزوجان حديث الصحف ومحطات التلفزيون والعالمية ، بعد إنجاب سبعة توائم (4 أولاد و3 بنات) بصحة جيدة ، قبل أن تغيب العائلة الكبيرة التي كان لديها ستة أبناء من قبل عن الأضواء .

وكشف مصادر بأن الأب توفي قبل أكثر من عشر سنوات ، بينما لا تزال الأم على قيد الحياة هي وأولادها التوائم ، حيث يعمل أحدهم في الجيش ، وحث مدونون سعوديون الإخوة على الظهور لرؤيتهم وقد صاروا شباناً وشابات .

ولم يستجب التوائم السبعة لدعوات الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن ، على الرغم من تحول قصتهم لأحد المواضيع الرئيسة في نقاشات المدونين في المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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