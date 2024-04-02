المملكة تُعلق على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأكدت الوزارة على موقف المملكة الثابت الرافض لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية. كما شددت الوزارة على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وحمايتها من أي عدوان، وضمان سلامة وأمن جميع الدبلوماسيين والموظفين فيها. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، وحماية أمن واستقرار المنطقة.

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