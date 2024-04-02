شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشهد الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء أمطارًا متوسطة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار غزيرة ونبه المركز من أمطار غزيرة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.