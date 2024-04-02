عسير الأعلى في معدل هطول الأمطار لليوم الثاني

شهدت منطقة عسير هطول أمطارٍ غزيرة، بلغت 126.0 ملم في محافظة تنومة، كأعلى معدلٍ تسجله لليوم الثاني على التوالي بين مناطق المملكة، وسجّلت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي 9 مناطق شهدت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، فيما سجّلت النماص 110.2 ملم، وشعب أحمد بالمجاردة 109.2 ملم، ومطار أبها 68.5 ملم، وبني عمر بالنماص 67.2 ملم.

87 محطة

وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت 87 محطة رصد، هطول أمطارٍ متفاوتة خلال الأحد والاثنين في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، نجران، الباحة).

جريان السيول

هطلت أمس أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، في حين كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، فيما تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

معدلات لهطول الأمطار بـ«الملم»

* الباحة

121.6 بلجرشي

95.0 مدينة الباحة

* الرياض

30.6 عرجاء الدوادمي

14.0 مرات وشقراء

* مكة المكرمة

19.3 الشفا بالطائف

12.0 عرفات بمكة

* جازان

17.0 العيدابي

1.3 سد ضمد

* القصيم

7.0 ضرية

6.6 نفود العريق

* نجران

7.0 الخالدية بيدمة

3.5 بدر الجنوب

* المدينة المنورة

4.0 الحناكية

1.2 خيبر