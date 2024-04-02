87 محطة
وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت 87 محطة رصد، هطول أمطارٍ متفاوتة خلال الأحد والاثنين في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، نجران، الباحة).
جريان السيول
هطلت أمس أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، في حين كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، فيما تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
معدلات لهطول الأمطار بـ«الملم»
* الباحة
121.6 بلجرشي
95.0 مدينة الباحة
* الرياض
30.6 عرجاء الدوادمي
14.0 مرات وشقراء
* مكة المكرمة
19.3 الشفا بالطائف
12.0 عرفات بمكة
* جازان
17.0 العيدابي
1.3 سد ضمد
* القصيم
7.0 ضرية
6.6 نفود العريق
* نجران
7.0 الخالدية بيدمة
3.5 بدر الجنوب
* المدينة المنورة
4.0 الحناكية
1.2 خيبر
كانت هذه تفاصيل خبر عسير الأعلى في معدل هطول الأمطار لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.