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شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية".. جهود كبيرة لخدمة زوار المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المشاركين من الكشافة والجوالة من الجنسين بأهمية بذل قصارى الجهود وتقديم كل عون لخدمة زوار المدينة المنورة وتمكينهم من أداء ما قدموا إليه في يسر وسهولة، مباركاً لهم بأن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لشرف تلك الخدمة التي يتسابق أبناء هذه البلاد عليها، حيث وفرت بلادنا طاقاتها البشرية والمادية من أجل أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
جاء ذلك خلال جولة قام بها أمس رافقه فيها المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، المشرف على الخدمات الكشفية التي تقدم لزائري المسجد النبوي الشريف ناصر بن عبدالله العبدالكريم، شهد خلالها الجهود والخدمات التطوعية التي يقوم بها الكشافة من مختلف قطاعات الجمعية في المسجد النبوي مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقوات أمن الحرم، والإدارة العامة للمرور.
كما أطلع على مراكز إرشاد الزوار، ونقاط الخدمة وآلية تسجيل الساعات التطوعية، والجهود المبذولة في الساحات الخارجية.
وقدم الشكر لوزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه ومتابعته لجهود ابنائه الكشافة في الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال جولة قام بها أمس رافقه فيها المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، المشرف على الخدمات الكشفية التي تقدم لزائري المسجد النبوي الشريف ناصر بن عبدالله العبدالكريم، شهد خلالها الجهود والخدمات التطوعية التي يقوم بها الكشافة من مختلف قطاعات الجمعية في المسجد النبوي مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقوات أمن الحرم، والإدارة العامة للمرور.
كما أطلع على مراكز إرشاد الزوار، ونقاط الخدمة وآلية تسجيل الساعات التطوعية، والجهود المبذولة في الساحات الخارجية.
المسجد النبوي الشريفوعبر المديرس عن شكره باسم كشافي المملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله، على الخدمات والتسهيلات المكثفة التي تم تهيئتها لراحة وخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف من المصلين والزوار ليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وبكل يسر واطمئنان وأمان.
وقدم الشكر لوزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه ومتابعته لجهود ابنائه الكشافة في الحرمين الشريفين.