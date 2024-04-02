50114 سعوديا استقالوا في 90 يوما

سجل السعوديون المستقيلون عن العمل، والمتوقفون عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الرابع من العام الماضي أكثرية، مقابل استقالة 1.28% من الأجانب، في وقت بلغ إجمالي المتوقفين عن الاشتراك 187.541، منهم 104.085 من الأجانب بـ55%، مقابل 45% من السعوديين.

32 سببا

كشف تقرير المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات، 32 سببا للتوقف، واستحوذ الذكور المتوقفون عن الاشتراك على النصيب الأكبر، حيث بلغ إجمالي الذكور 139.959 بـ75%، مقابل 47.582 متوقفة من الإناث بـ25%، وبلغ إجمالي الذكور السعوديين 43.302 مقابل 96.657 من الذكور الأجانب، وإجمالي الإناث السعوديات المتوقفات 40.154 مقابل 7428 من الأجنبيات.

50.7 ألف مستقيل

تصدرت الاستقالة أسباب التوقف عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي المستقيلين 50.764 مستقيلا من العمل بـ27%، وبلغ إجمالي المستقيلين السعوديين 50.114 مسقيلا بـ99%، منهم 25.906 ذكورا بـ52% مقابل 24.208 مستقيلات من الإناث بـ48%، وحل فسخ العقد بموجب فترة التجربة أو التدريب ثانيا، بإجمالي 11.238 فسخ عقد بـ6%، منهم 5318 من الذكور السعوديين بـ47%، مقابل 5920 من الإناث بـ53%، وانتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين ثالثا بـ3.43%، بإجمالي 6500، منهم 3485 ذكورا بـ54%، مقابل 3015 من الإناث بـ46%، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل رابعا بإجمالي 6356 بـ3%، منهم 3399 ذكورا بـ53% مقابل 2957 إناثا بـ47%، وفسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل خامسا، بإجمالي 2204 بـ1.17%، منهم 1624 ذكورا بـ74% مقابل 580 إناثا بـ26%، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة المشترك سادسا، بإجمالي 2016 بـ1.07%، منهم 828 ذكورا بـ41% مقابل 1188 إناثا بـ59%.

انتهاء واستبعاد

انتهت علاقة 65.978 أجنبيا بالعمل، منهم 59.839 ذكورا بنسبة91%، مقابل انتهاء علاقة 6139 من الإناث الأجنبيات بـ9%، في المقابل تم استبعاد 45 سعوديا بسبب وفاة المشترك، منهم 37 ذكورا بـ82% مقابل 8 إناثا بـ8%، وبلغ إجمالي الوفاة بسبب إصابة عمل 5 وفيات، منهم 3 ذكورا بـ60%، مقابل 2 من الإناث بـ40%، وإجمالي الوفاة الطبيعية 68 وفاة، منهم 47 وفاة طبيعية للذكور بـ69%، مقابل 21 وفاة للإناث بـ39%.

استقالات وتوقف عن العمل

187.541 متوقفا عن الاشتراك بالتأمينات

32 سببا للتوقف عن الاشتراك

%75 توقف الذكور

%25 توقف الإناث

50 ألف سعودي مستقيل

%52 استقالة الذكور

%48 استقالة الإناث

65.9 ألف أجنبي انتهت علاقتهم بالعمل

68 وفاة طبيعية للسعوديين

%60 وفيات الذكور السعوديين بإصابة العمل