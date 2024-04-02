شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة "التعليم" تنجز أكثر من 91 ألف ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت كشافة وزارة التعليم من خلال مركز هو بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن مع نهاية الثلث الثاني من رمضان 91092 ساعة عمل تطوعي، استفاد منها 610932 من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، شارك في تنفيذها 928 كشاف وفتاة يباشرون مهامهم يومياً بمعدل خمس ساعات عبر 9 مسارات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وهي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى وفق الملك عبدالله لوالديه وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.

توزيع الوجبات ونقل الزوار من جانب آخر ساهمت كشافة وزارة التعليم في توزيع 175000 وجبة مغلفة و 253000 عبوة تمر كما استطاع الكشافة نقل مايقرب من 25800 في مسار العربات الذي يعمل على نقل كبار السن وذوي الإعاقة من أحد الممرات القريبة من محطة الحافلات بأجياد إلى ساحات الحرم .

الجدير بالذكر أن فتيات الكشافة كن قد ساهمن في أعمال التنظيم والتوجيه في مسار الصحة من خلال العمل في مستشفى أجياد للطوارئ والمراكز الصحية بالمسجد الحرام.

من جانب آخر شارك 15 جوال من جامعة بيشة مع مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بتعليم مكة المكرمة في بعض المسارات ويأتي ذلك ضمن التعاون مع إدارات التعليم والجامعات للمساهمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام ..