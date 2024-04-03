37 سدا تفيض بعسير والباحة واستنفار بالدفاع المدني

تواصل الثلاثاء هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، والرياض، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة.

شبكات التصريف

شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وتنومة والمجاردة وأحد رفيدة وسراة عبيدة ورجال ألمع. واستقبلت سدود المنطقة خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 مليون متر مكعب من مياه السيول، فاض على أثرها 18 سداً.

من جانبه دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات وعدم عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات ستطبق على كل مخالف، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال وذلك بالتنسيق مع المرور.

وكثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها جهودها لنزح مياه الأمطار من الشوارع والأماكن العامة، حيث باشرت الفرق الميدانية متابعة انسيابية جريان المياه عبر شبكات التصريف وإزالة ما ينتج من عوالق تعيق التصريف، كما تقوم برصد النقاط الحرجة وتعمل على معالجتها.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان العديد من الأودية وفيضان بعض السدود في المنطقة وارتواء المزارع والمسطحات الخضراء.

تضرر منازل

وفي الباحة أدت الأمطار إلى انقطاع جسور للأودية وتضرر عدد من المنازل، وتم نشر فرق ميدانية لمباشرة الحالات المتضررة، وبحث حلول عاجلة لإعادة أوضاع المنازل وإيواء المتضررين، فيما عملت الجهات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة لمباشرة بلاغات انقطاع الطرق.

واكتست جبال ومزارع وطرقات العديد من محافظات ومراكز المنطقة بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها محافظة العقيق، واستقبلت سدود المنطقة خلال الأيام الماضية أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة، وسجلت محطات الرصد كمية وصلت إلى 121.6 ملم، ونتيجة لذلك فقد كانت كميات السيول الواردة إلى 47 سداً بالمنطقة، فاض على إثرها 19 سداً.

وسجّلت منطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ 67.0 ملم في حوطة بني تميم، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح أمس.