انت الان تتابع "حساب المواطن" يبدأ إيداع "دعم إبريل" بعد تقديم موعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 أبريل 2024, 10:00 مساءً

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج. وأوضح أن عمليات الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. ويمكن للراغبين معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج. وكان "حساب المواطن" قد أعلن سابقًا تقديم موعد إيداع هذه الدفعة؛ لتزامن موعد إيداعها مع أول أيام عيد الفطر.

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