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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتابع سير العمل في مقرات الإذاعة والتليفزيون بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من مقرات الإذاعة والتليفزيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء، خلال تغطية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.
وشملت الزيارة مقر قناة "القرآن الكريم" في المسجد الحرام، وكان في استقباله مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.
واطلع وزير الإعلام على استوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.
مواكبة التغطيات الإعلاميةوفي ختام الزيارة؛ أشاد الدوسري بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.
يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة، من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعوديًا على درجة عالية من الاحترافية.
وشملت الزيارة مقر قناة "القرآن الكريم" في المسجد الحرام، وكان في استقباله مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.
واطلع وزير الإعلام على استوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.
مواكبة التغطيات الإعلاميةوفي ختام الزيارة؛ أشاد الدوسري بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.
يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة، من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعوديًا على درجة عالية من الاحترافية.