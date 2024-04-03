شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتابع سير العمل في مقرات الإذاعة والتليفزيون بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.