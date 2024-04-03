اخبار السعوديه

وزير الإعلام يتابع سير العمل في مقرات الإذاعة والتليفزيون بالمسجد الحرام

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتابع سير العمل في مقرات الإذاعة والتليفزيون بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من مقرات الإذاعة والتليفزيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء، خلال تغطية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.
وشملت الزيارة مقر قناة "القرآن الكريم" في المسجد الحرام، وكان في استقباله مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.
واطلع وزير الإعلام على استوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.

وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام - واس

مواكبة التغطيات الإعلاميةوفي ختام الزيارة؛ أشاد الدوسري بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات ، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.
يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة، من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعوديًا على درجة عالية من الاحترافية.
وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام - واس

وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام - واس
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا