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شكرا لقرائتكم خبر عن قناديل فرح سعودية.. إشادة أردنية ببرامج خادم الحرمين الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من الشخصيات الأردنية بالجهود والأعمال التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ونصرة قضاياهم.
ونوهوا ببرنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن البرنامجين يغطيان جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، معربًا عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الطيبة التي نراها من تفطير الصائم في العالمين العربي والإسلامي.
ونوه بأن البرنامجين يغطيان جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، سائلًا الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان.
وأعرب عن سعادته بإقامتها في الأردن، مشيرًا إلى أنها تسهم في نشر المحبة والخير والسلام بين أبناء المسلمين في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنها تقام كل عام في الأردن ويستفيد منها الآلاف من المسلمين، ما يعين الأسر المحتاجة على أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل.
ونوهوا ببرنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك.
أعمال جليلةووجه مفتي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين د. عايد عوض الجبور، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعناية الكبيرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
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وأشار إلى أن البرنامجين يغطيان جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، معربًا عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه المبادرة الطيبة التي نراها من تفطير الصائم في العالمين العربي والإسلامي.
ونوه بأن البرنامجين يغطيان جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، سائلًا الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان.
نشر المحبة والخير والسلاموأكد رئيس وحدة ثقافة السلام بالشرق الأوسط المستشار محمد الملكاوي، أن هذه البرامج تعد قناديل فرح سعودية رمضانية برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، في مختلف بقاع العالم.
وأعرب عن سعادته بإقامتها في الأردن، مشيرًا إلى أنها تسهم في نشر المحبة والخير والسلام بين أبناء المسلمين في مختلف دول العالم.
مبادرات طيبةوقدم مستشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. مراد نواف الرفاعي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه المبادرات الطيبة.
وأشار إلى أنها تقام كل عام في الأردن ويستفيد منها الآلاف من المسلمين، ما يعين الأسر المحتاجة على أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل.