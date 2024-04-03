500 ألف مستفيد من حافلات المدينة

أعلن مشروع «حافلات المدينة» والذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة عن تقديمه خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، لأكثر من 500 ألف مستفيد، ‏وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان.

وكان العمل بحافلات المدينة قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان بدءًا من الساعة الثالثة مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وقد حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهاباً وعودة» انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.