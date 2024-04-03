500 ألف مستفيد من حافلات المدينة

وكان العمل بحافلات المدينة قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان بدءًا من الساعة الثالثة مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وقد حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهاباً وعودة» انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة، فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
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