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أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة على محافظتي ينبع وبدر، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى 11 من مساء اليوم الأربعاء.

أمطار متوسطة

كما نبّه المركز من أمطار متوسطة على محافظات العُلا وخيبر والعيص تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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