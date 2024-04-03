شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة على محافظتي ينبع وبدر، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى 11 من مساء اليوم الأربعاء. أمطار متوسطة كما نبّه المركز من أمطار متوسطة على محافظات العُلا وخيبر والعيص تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.