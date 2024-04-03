شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الموارد البشرية يشهد الحفل الختامي لهاكاثون السلامة والصِحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل نائب رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية د. عبدالله بن ناصر أبو ثنين مساء أمس الثلاثاء، الحفل الختامي لفعاليات "هاكاثون السلامة والصحة المهنية"، بجامعة أمِ القرى في مكة المكرمة، التي نظمها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالشراكة مع الجامعة على مدى 3 أيام.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية، وطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والكليات، وأكثر من 600 مشارك من المبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين في قطاع التقنية ومجالات الابتكار، وما يقارب 2120 زائرًا.

تطورات تشريعية وتنظيمية

وأكد أبو ثنين في كلمته بهذه المناسبة، إنه على أثر جهود وشراكات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي تأتي امتدادًا لتطورات تشريعية وتنظيمية يشهدها واقع السلامة والصحة المهنية بالمملكة.



تطوير البحث العلمي

وأوضح أن هذه المناسبة تأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وجامعة أمِ القرى في إنشاء مركز للبحث والابتكار، لتطوير واقع السلامة والصحة في سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، لتطوير حلول جديدة وفعالة، لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.وتابع: المجال يُعد جانبًا أساسيًا من العمل اللائق، وجزءًا أساسيًا من تحسين وتطوير بيئة العمل، ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء العاملين لأعمالهم وظروفهم المعيشية.

وأوضح رئيس الجامعة د. معدي بن محمد آل مذهب، أن الجامعة تسعى لاستدامة التطوير في منظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم ريادة الأعمال ببرامج نوعية، تسهم في تحفيز الباحثين والمهتمين من الطلبة والمتخصصين والمبتكرين لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ريادية تدعم الاقتصاد المعرفي وتواكب سوق العمل المحلي والعالمي، بما يوائم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جاهزية الشباب السعودي لبيئة العمل، من خلال عقد شراكات إستراتيجية ومشاريع استشارية مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

5 منح بحثية

ودشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل 5 منح بحثية بدعم قيمته 200 ألف ريال في عدد من المسارات، التي يطلقها مركز البحث والابتكار في الصحة والسلامة المهنية، واستعرض عددًا من الخطوات الإيجابية للجهود المبذولة من قبل المجلس والجهات ذات العلاقة، والتي أثمرت عن انخفاض نسبة إصابات العمل بمعدل 30.7% خلال السنوات الست الماضية، وأسهمت في وصول عدد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية إلى 23,971 مختصًا، واستحداث أكثر من 11,171 وظيفة، واستهداف توفير 45,800 مختص يعمل في المجال بحلول عام 2025م، وإطلاق 16 برنامجًا تدريبيًا لرفع مستوى الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية.

تقنيات تكنولوجيا التعليم

وتضمن الهاكاثون: تقنيات مختصة في تكنولوجيا التعليم، والواقع الافتراضي المعزز، وسلاسل الإمداد اللوجستية، وتقنيات إدارة الممتلكات، وتكنولوجيا النقل، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.



مركز البحث والابتكار

وتعالج تلك التقنيات تحديات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وذلك من خلال منافسة 40 فريقًا من الطلبة والمفكرين والباحثين، سجلت 4 فرق منها الفوز بجوائز الهاكاثون وهي: فريق "نبه" وفريق "ParaVest" وفريق "ذود" وفريق "fMA".كما تضمن الهاكاثون ورش عمل، وجلسات حوارية.

ويعد الهاكاثون أحد البرامج الابتكارية المنبثقة من مركز البحث والابتكار في السلامة والصحة المهنية، الذي دشن مساراته وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ضمن أعمال: "المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية في عام 2022م".

يأتي ذلك سعيًا لاستدامة النمو في الصحة والسلامة المهنية، واستدامة تطويره بقيادات وكوادر مؤھلة في الابتكار التقني، لرفع جاذبية بيئة العمل في القطاعات كافة.