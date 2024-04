شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التراث اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعًا أثريًا في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثًا وطنيًا يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.

وأوضحت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءًا من اكتشاف الموقع، ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.

المواقع الجديدة

وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثًا مجموعة من مناطق المملكة، وكانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد بإجمالي 14 موقعًا، تلتها منطقة الجوف بـ13 موقعًا، ومنطقة حائل ضمت 12 موقعًا، بالإضافة إلى 11 موقعًا أثريًا بمنطقة جازان.

كما جرى تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثريين في منطقة الرياض.

فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.

جهود مستمرة

وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام، وتشمل جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادًا إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة "بلاغ"، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة"X"، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.

ونوهت بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.