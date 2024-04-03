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شكرا لقرائتكم خبر عن قيود حجز مواعيد الفحص الدوري تعرقل عمل شركات ”الأساطيل“ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بينما تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تسهيل عملية حجز مواعيد الفحص الفني الدوري من خلال المنصة الإلكترونية، يواجه ملاك الشركات التي تمتلك عدد مركبات كبير «أسطول» صعوبة في حجز مواعيد كافية لعدد سياراتهم بسبب قيود المنصة.
وتنص شروط المنصة على عدم السماح بحجز أكثر من ثلاث مواعيد لنفس رقم الجوال الواحد، مما يضع الشركات التي تمتلك عددًا كبيرًا من المركبات في مأزق.
وأعرب العديد من ملاك شركات ”الأساطيل“ عن استيائهم من هذا الشرط، مؤكدين أنه يُعيق عملهم ويُسبب لهم تأخيرات في إنجاز معاملاتهم.
وقال علي البلدي، أحد ملاك شركات المركبات: "أمتلك أسطولًا من أكثر من 30 مركبة، ولا أستطيع حجز مواعيد لجميع سياراتي في نفس الوقت بسبب قيود المنصة، مما يُجبرني على الانتظار لفترات طويلة حتى يتمكن من حجز مواعيد جديدة، وهذا يُؤثر سلبًا على سير العمل".
وأضاف يُمكن أن تُؤدي قيود حجز مواعيد الفحص الدوري إلى تأخيرات في نقل البضائع والركاب، مما يُؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وعبّر حامد ابراهيم عن استيائه من هذا الشرط، مؤكدًا أنه يُعيق سير العمل ويُسبب لهم صعوبة في حجز مواعيد الفحص لجميع مركباته.
وأوضح أن شركته تمتلك أكثر من 50 مركبة، وأن حصر الحجز بثلاث مواعيد فقط يُجبرها على الانتظار لفترات طويلة حتى تتمكن من حجز جميع المواعيد.
وأضاف أن هذا التأخير قد يُسبب مخالفة أنظمة المرور، الأمر الذي يُعرض الشركة لغرامات مالية.
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تخصيص خدمة جديدة لملاك الأساطيل الكبيرة من المركبات، تهدف إلى تسهيل عملية حجز مواعيد الفحص الفني الدوري.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مركز سلامة المركبات التابع للهيئة، لتحسين رحلة خدمة الفحص الفني الدوري، وتوفير الوقت والجهد على ملاك المركبات.
وتتيح الخدمة الجديدة للشركات ”مالكة الأساطيل“ تفويض شخص من الشركة لحجز مواعيد الفحص لجميع مركباتها، وذلك من خلال تقديم طلب الخدمة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك [email protected].
وكانت الهيئة قد أطلقت منصة إلكترونية لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري، تهدف إلى تنظيم عملية الفحص وضمان انسيابية الخدمة، وتنص شروط المنصة على عدم السماح بحجز أكثر من ثلاث مواعيد لنفس رقم الجوال الواحد، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام شركات تمتلك أسطولًا كبيرًا من المركبات.
وتنص شروط المنصة على عدم السماح بحجز أكثر من ثلاث مواعيد لنفس رقم الجوال الواحد، مما يضع الشركات التي تمتلك عددًا كبيرًا من المركبات في مأزق.
وأعرب العديد من ملاك شركات ”الأساطيل“ عن استيائهم من هذا الشرط، مؤكدين أنه يُعيق عملهم ويُسبب لهم تأخيرات في إنجاز معاملاتهم.
ملاك شركات المركبات
وقال علي البلدي، أحد ملاك شركات المركبات: "أمتلك أسطولًا من أكثر من 30 مركبة، ولا أستطيع حجز مواعيد لجميع سياراتي في نفس الوقت بسبب قيود المنصة، مما يُجبرني على الانتظار لفترات طويلة حتى يتمكن من حجز مواعيد جديدة، وهذا يُؤثر سلبًا على سير العمل".
وأضاف يُمكن أن تُؤدي قيود حجز مواعيد الفحص الدوري إلى تأخيرات في نقل البضائع والركاب، مما يُؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وعبّر حامد ابراهيم عن استيائه من هذا الشرط، مؤكدًا أنه يُعيق سير العمل ويُسبب لهم صعوبة في حجز مواعيد الفحص لجميع مركباته.
وأوضح أن شركته تمتلك أكثر من 50 مركبة، وأن حصر الحجز بثلاث مواعيد فقط يُجبرها على الانتظار لفترات طويلة حتى تتمكن من حجز جميع المواعيد.
وأضاف أن هذا التأخير قد يُسبب مخالفة أنظمة المرور، الأمر الذي يُعرض الشركة لغرامات مالية.
خدمة جديدة
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تخصيص خدمة جديدة لملاك الأساطيل الكبيرة من المركبات، تهدف إلى تسهيل عملية حجز مواعيد الفحص الفني الدوري.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مركز سلامة المركبات التابع للهيئة، لتحسين رحلة خدمة الفحص الفني الدوري، وتوفير الوقت والجهد على ملاك المركبات.
وتتيح الخدمة الجديدة للشركات ”مالكة الأساطيل“ تفويض شخص من الشركة لحجز مواعيد الفحص لجميع مركباتها، وذلك من خلال تقديم طلب الخدمة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك [email protected].
وكانت الهيئة قد أطلقت منصة إلكترونية لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري، تهدف إلى تنظيم عملية الفحص وضمان انسيابية الخدمة، وتنص شروط المنصة على عدم السماح بحجز أكثر من ثلاث مواعيد لنفس رقم الجوال الواحد، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام شركات تمتلك أسطولًا كبيرًا من المركبات.