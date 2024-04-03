شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في اليابان تحذر من احتمالية حدوث تسونامي بعد زلزال تايوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الأربعاء، من احتمالية حدوث تسونامي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان.

وقالت السفارة في بيان لها: “بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان”.

وأضافت: “وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين: “09055833862