اخبار السعوديه

"الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال أبريل

0 نشر
عبدالعزيز العمري – جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة في الأسبوع الأول من أبريل، وعلى وسط وجنوب المملكة في الأسبوع الثاني من أبريل بفرصة حدوث تصل إلى 60% أعلى من المعدل الطبيعي.
وأوضح المركز في تقريره للتوقعات الشبه فصلية على مناطق المملكة خلال النصف الأول من شهر أبريل، بأن التوقعات خلال الأسبوع الأول من 1-7 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة العربية في الأسبوع.
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار حوالي 40 ملم فوق منطقة الرياض (فرصة حدوث نسبتها 50% بأعلى من المعدل الطبيعي)، بينما يتوقع هطول الامطار بمقدار أكبر من 20 ملم تقريباً على منطقة الباحة وشرق منطقة مكة المكرمة (فرصة الحدوث نسبتها 60% بأعلى من المعدل الطبيعي).

أمطار متوسطة

وأشار التقرير إلى أن التوقعات خلال الأسبوع الثاني 8-14 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وجنوب غرب المملكة العربية السعودية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2024م.
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار أكبر من 40 ملم للمنطقة الواقعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة)، بينما يتوقع هطول الأمطار بحوالي 30 ملم على منطقة عسير)، وذلك بفرصة حدوث بنسبة ما بين 50-60 % بأعلى من المعدل الطبيعي.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا