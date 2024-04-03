شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة في الأسبوع الأول من أبريل، وعلى وسط وجنوب المملكة في الأسبوع الثاني من أبريل بفرصة حدوث تصل إلى 60% أعلى من المعدل الطبيعي.
وأوضح المركز في تقريره للتوقعات الشبه فصلية على مناطق المملكة خلال النصف الأول من شهر أبريل، بأن التوقعات خلال الأسبوع الأول من 1-7 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة العربية السعودية في الأسبوع.
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار حوالي 40 ملم فوق منطقة الرياض (فرصة حدوث نسبتها 50% بأعلى من المعدل الطبيعي)، بينما يتوقع هطول الامطار بمقدار أكبر من 20 ملم تقريباً على منطقة الباحة وشرق منطقة مكة المكرمة (فرصة الحدوث نسبتها 60% بأعلى من المعدل الطبيعي).
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار أكبر من 40 ملم للمنطقة الواقعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة)، بينما يتوقع هطول الأمطار بحوالي 30 ملم على منطقة عسير)، وذلك بفرصة حدوث بنسبة ما بين 50-60 % بأعلى من المعدل الطبيعي.
وأوضح المركز في تقريره للتوقعات الشبه فصلية على مناطق المملكة خلال النصف الأول من شهر أبريل، بأن التوقعات خلال الأسبوع الأول من 1-7 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة العربية السعودية في الأسبوع.
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار حوالي 40 ملم فوق منطقة الرياض (فرصة حدوث نسبتها 50% بأعلى من المعدل الطبيعي)، بينما يتوقع هطول الامطار بمقدار أكبر من 20 ملم تقريباً على منطقة الباحة وشرق منطقة مكة المكرمة (فرصة الحدوث نسبتها 60% بأعلى من المعدل الطبيعي).
أمطار متوسطةوأشار التقرير إلى أن التوقعات خلال الأسبوع الثاني 8-14 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وجنوب غرب المملكة العربية السعودية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2024م.
ويتوقع هطول الأمطار بمقدار أكبر من 40 ملم للمنطقة الواقعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة)، بينما يتوقع هطول الأمطار بحوالي 30 ملم على منطقة عسير)، وذلك بفرصة حدوث بنسبة ما بين 50-60 % بأعلى من المعدل الطبيعي.