شكرا لقرائتكم خبر عن المشي قبل الإفطار .. عادة رمضانية تستهوي أهالي تبوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يحرص أهالي مدينة تبوك والمقيمون فيها، على ممارسة رياضة المشي قبل ساعات الإفطار، كعادة في شهر رمضان المبارك من كل عام، الذي ينعكس على سلامتهم الجسدية والنفسية.
ويستهوي " مضمار المشاة " بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، الباحثين عن الرشاقة، والترويح عن النفس في مثل هذه الأوقات، والمجهز بعددٍ من الأجهزة الرياضية, التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبرودات، والتربة الزراعية والتشجير، ليصبح متنفساً للجميع.
فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.
ويستهوي " مضمار المشاة " بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، الباحثين عن الرشاقة، والترويح عن النفس في مثل هذه الأوقات، والمجهز بعددٍ من الأجهزة الرياضية, التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبرودات، والتربة الزراعية والتشجير، ليصبح متنفساً للجميع.
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أنشطة رياضيةفي حين أن هذا التنوع منح الكثير من مرتادي المضمار خيارات عدة في تلبية اهتماماتهم بالمضمار.
فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.