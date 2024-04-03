استشهاد العديد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس

شكرا لقرائتكم خبر عن المشي قبل الإفطار .. عادة رمضانية تستهوي أهالي تبوك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية