وأكدت "الجوازات" جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، حتى نهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1445/9/29هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 حتى نهاية دوام يوم الأحد 1445/9/28هـ.
وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.