رسم ملامح جديدة للهوايات في المناطق

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وأوضحت «هاوي» في بيان صادر عنها، أن المبادرات التي أطلقتها شملت: تنظيم بطولات متنوعة في البادل وكرة القدم والشطرنج، وغيرها من الألعاب خلال الشهر الفضيل، جاءت كجزء من استراتيجية أوسع لدعم وتشجيع ممارسة الهوايات، مؤكدة أن هذا التوجه يلقي الضوء على الأهمية المتزايدة للهوايات في بناء مجتمعات أكثر ترابطا، وكذلك تحفيز النشاط البدني والذهني بين الأفراد.
وبينت أن استخدام تطبيق «هاوي» خلال رمضان كان وسيلة فعالة للوصول إلى مجموعة واسعة من الفعاليات والبطولات، إذ أتاح للمستخدمين إمكان التسجيل والمشاركة بسهولة، فضلا عن تتبع التقدم والتفاعل مع الهوايات المفضلة لديهم.
من جانبه أوضح مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات عناد النفيعي، أن البطولات التي أطلقتها هاوي خلال رمضان، تهدف إلى دعم نمو ممارسة الهوايات في المناطق المختلفة بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تقوم بدور مهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين فيها، وتساعد في خلق بيئة داعمة لتشجيع كل من المواطنين والمقيمين والزوار على الانخراط في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الهوايات.
البوابة الوطنية للهوايات:
- إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.
- بمشاركة 12 جهة حكومية.
- تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات.
- إنشاء أندية للهواة في كل المناطق.
- تسجيل العضويات ورفع طلبات الدعم.
- حجز المساحات والمرافق.
- تمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية.
- تفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات.
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