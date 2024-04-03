رسم ملامح جديدة للهوايات في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت البوابة الوطنية «هاوي»، إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة، سلسلة من البطولات المتنوعة خلال رمضان، للإسهام في تعزيز ثقافة الهوايات والأنشطة الترفيهية بين الأفراد، وتحفيزهم على ممارسة هواياتهم المفضلة، وخلق روح التنافس والمشاركة المجتمعية بين فرق الأندية المختلفة، وزيادة ممارسي الهوايات.

وأوضحت «هاوي» في بيان صادر عنها، أن المبادرات التي أطلقتها شملت: تنظيم بطولات متنوعة في البادل وكرة القدم والشطرنج، وغيرها من الألعاب خلال الشهر الفضيل، جاءت كجزء من استراتيجية أوسع لدعم وتشجيع ممارسة الهوايات، مؤكدة أن هذا التوجه يلقي الضوء على الأهمية المتزايدة للهوايات في بناء مجتمعات أكثر ترابطا، وكذلك تحفيز النشاط البدني والذهني بين الأفراد.

وبينت أن استخدام تطبيق «هاوي» خلال رمضان كان وسيلة فعالة للوصول إلى مجموعة واسعة من الفعاليات والبطولات، إذ أتاح للمستخدمين إمكان التسجيل والمشاركة بسهولة، فضلا عن تتبع التقدم والتفاعل مع الهوايات المفضلة لديهم.

من جانبه أوضح مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات عناد النفيعي، أن البطولات التي أطلقتها هاوي خلال رمضان، تهدف إلى دعم نمو ممارسة الهوايات في المناطق المختلفة بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تقوم بدور مهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين فيها، وتساعد في خلق بيئة داعمة لتشجيع كل من المواطنين والمقيمين والزوار على الانخراط في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الهوايات.

البوابة الوطنية للهوايات: