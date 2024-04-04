شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: عسير الأعلى هطولًا للأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 76.4 ملم في عضاضة – أبها، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الأربعاء 03 أبريل 2024م.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (76) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء 02 أبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وتبوك، ونجران، والباحة).

وأضاف التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الحفيرة – الدوادمي (30.7) ملم، وفي عرجاء سجلت (27.4) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (37.2) ملم في العفيرية – رنية، و(32.5) ملم في مطار الطائف، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت المدينة المنورة (22.6) ملم، وفي بئر الساهية (20.6) ملم.

وبيّن التقرير تسجيل منطقة القصيم (29.0) ملم في ضرية، وفي محمية نفود العريق (2.0) ملم، بينما سجلت منطقة عسير (63.0) ملم في الشعف – أبها، و(40.3) ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة تبوك (20.8) ملم في مطار البحر الأحمر الدولي، و(0.6) ملم في شقري، وفي منطقة نجران سجلت ثار (6.8) ملم، وفي الحضن سجلت (1.4) ملم، وفي منطقة الباحة سجلت بلجرشي (50.0) ملم، وسد العقيق (14.2) ملم.