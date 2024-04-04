شكرا لقرائتكم خبر عن عسير في المقدمة.. 8 مناطق تشهد هطول أمطار متفاوتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ76.4 ملم في عضاضة وأبها، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح أمس الأربعاء.

ووفقا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 76 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 02 أبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 03 أبريل، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وتبوك، ونجران، والباحة).

كمية الأمطار في المناطق

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت في الحفيرة - الدوادمي 30.7 ملم، وفي عرجاء سجلت 27.4 ملم.

فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 37.2 ملم في العفيرية - رنية، و32.5 ملم في مطار الطائف، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت المدينة المنورة 22.6 ملم، وبئر الساهية 20.6 ملم.



وأوضح التقرير تسجيل منطقة القصيم 29.0 ملم في ضرية، وفي محمية نفود العريق 2.0 ملم، بينما سجلت منطقة عسير 63.0 ملم في الشعف - أبها، و40.3 ملم في مطار أبها.

فيما سجلت منطقة تبوك 20.8 ملم في مطار البحر الأحمر الدولي، و0.6 ملم في شقري، وفي منطقة نجران سجلت ثار 6.8 ملم، وفي الحضن سجلت 1.4 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت بلجرشي 50.0 ملم، وسد العقيق 14.2 ملم.