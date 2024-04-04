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طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار متوسطة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على: الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

أمطار متوسطة

كما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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