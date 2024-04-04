شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على: الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على: الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.
أمطار متوسطةكما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #ثادق ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 3, 2024
للتفاصيل https://t.co/bUn90Ov7Uz #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jeafIu1BUY
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.