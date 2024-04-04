شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على: الزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.كما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 7 صباحًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.