شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وأجزاء من منطقة الرياض. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.