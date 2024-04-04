شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان.. شباب جازان بين الواجبات الشرعية والألعاب والجلسات الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهوي شباب منطقة جازان العديد من الرياضات الممتعة التي يقضون فيها وقتهم بعد أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك مثل: كرة الطائرة، وكرة القدم، واللعبة الشعبية "الكيرم والضومنةُ والفرفيرة"، إلى جانب إحياء الجلسات الأسرية في الاستراحات أو الديوانيات الخاصة.وعلى الرغم من تنوع خيارات هذه الهويات، فإن لعبتي كرة الطائرة والقدم تسيطران على المشهد العام للترفيه في مدينة جيزان وكل المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة بالنسبة للشباب.فيما يقضي كبار السن وقتهم في جلسات السمر، حيث تجمعهم الأحاديث العامة، إضافة إلى لعب الضومنة.الالتزام بالواجبات الشرعيةولم يغفل الشباب في خضم اهتمامهم بهذه الهوايات، واجباتهم الشرعية في شهر رمضان المبارك، فإلى جانب أداء الصلوات الخمس مع صلاة التراويح، يحرصون كذلك على زيارة أقاربهم وأصدقائهم.فضلاً عن أداء حاجات الأسرة في البيت، وقضاء بعض الوقت مع رفقائهم في جو من المرح والمتعة والفائدة.