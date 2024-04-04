السعودية | “التعليم” تحدد موعد فتح استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حددت وزارة التعليم، الثاني عشر من شوال القادم، موعدًا لفتح إدارات التعليم إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج نور، ويستمر حتى 16 شوال 1445هـ.

وشددت “الوزارة” على تنفيذ النقل الداخلي لجميع (شاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين في التشيلات المدرسية والإشرافية)؛ وفق الاحتياج والموازنة، مع التأكد من صحة البيانات، وتقسيم القطاعات إلى شرائح (كبرى وصغرى)، وإتاحة كل الشرائح والمدارس التي لم يصدر قرار بإغلاقها للتقديم وفق الاحتياج.

كما نبّهت أيضًا إلى أن أولوية النقل ستكون على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور، وأن المفاضلة ستبدأ بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ، كما أنه عند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.