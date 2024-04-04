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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة نادي أبها الرياضي تختتم برامجها الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت مبادرة "صوت أبها" التي نظمها نادي أبها الرياضي ضمن برامجه الموجهة للمجتمع وتحت إطار مبادرة "أجاويد2" الرمضانية فعالياتها، أمس الأربعاء، على مسرح النادي الرياضي بمدينة أبها، بأمسية تناولت دور وأهداف وإستراتجيات هيئة تطوير منطقة عسير لجعل المنطقة وجهة سياحية عالمية.
وتحدث في الأمسية مدير التنمية المجتمعية بالهيئة الدكتور ناصر آل قميشان عن أعمال الهيئة ودورها في تفعيل وتنمية الألعاب الرياضية المتنوعة التي يوفرها مناخ عسير وتضاريسها ما بين رياضات البحر والجبال والصحراء، مشيرًا إلى مسارات مبادرة "أجاويد" ومنها مسار "قوة" لتنمية المنافسات الرياضية الرمضانية من خلال تنظيم دورات كرة القدم، ومنافسات رياضية في الألعاب المختلفة الأخرى الجماعية والفردية، مع المبادرات التحفيزية على ممارسة الرياضة والنشاط الحركي، وكذلك تجهيز المواقع لممارسة الرياضة المجتمعية، كما قدم نبذة عن بعض المشروعات والأعمال التنموية التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير في مختلف المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.
وتحدث في الأمسية مدير التنمية المجتمعية بالهيئة الدكتور ناصر آل قميشان عن أعمال الهيئة ودورها في تفعيل وتنمية الألعاب الرياضية المتنوعة التي يوفرها مناخ عسير وتضاريسها ما بين رياضات البحر والجبال والصحراء، مشيرًا إلى مسارات مبادرة "أجاويد" ومنها مسار "قوة" لتنمية المنافسات الرياضية الرمضانية من خلال تنظيم دورات كرة القدم، ومنافسات رياضية في الألعاب المختلفة الأخرى الجماعية والفردية، مع المبادرات التحفيزية على ممارسة الرياضة والنشاط الحركي، وكذلك تجهيز المواقع لممارسة الرياضة المجتمعية، كما قدم نبذة عن بعض المشروعات والأعمال التنموية التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير في مختلف المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.