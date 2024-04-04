السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بعد أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في جمهورية أوكرانيا.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى سيندى ماكين.

وسيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام لدور الأيتام، والمستشفيات، ومراكز النزوح في أوكرانيا، يستفيد منها 141.000 ألف فرد من الفئات الأشد ضعفًا والمتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي ذلك امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين ودعم الأمن الغذائي في مختلف دول العالم بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.