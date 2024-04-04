شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز أكثر من 1300 جامع ومسجد بجازان لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر لعام 1445 هجرية من خلال تجهيز 1356 جامعاً ومصلى من حيث صيانته ونظافته وتعقيمه سواءً كان عن طريق مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل أو عن طريق الفرق الفنية التابعة للفرع وبمتابعة 433 مراقبًا ومراقبة.وقال مدير عام الفرع أسامة بن زيد مدخلي: "إنه وبالتزامن مع اقتراب مواسم الطاعات والخيرات تستنفر الفرق الفنية لمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد في المنطقة والعمل على إصلاح الأعطال لتكون في أتم الجاهزية لاستقبال المصلين الذين يؤدون صلاة العيد".يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، قد وجه في وقت سابق بفتح جميع الجوامع بالإضافة لمصليات العيد لأداء الصلاة فيها، وفي حال تغيير المناخ وهطول الأمطار يتم الاكتفاء بالجوامع والمصليات المغلقة حفاظاً على سلامة المصلين.