شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء الربيعية تجذب سكان عسير للإفطار في الحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أجواء رمضانية

الدمام - شريف احمد - أسهمت الأجواء الربيعية الماطرة التي تشهدها منطقة عسير هذه الأيام في توفير أجواء ممتعة للإفطار في المتنزهات والحدائق المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة.ومع رحيل الشمس واقتراب المغرب تتزاحم الحدائق بالمرتادين الذين يستمتعون بلحظات غروب الشمس المبهرة ثم تناول الإفطار الرمضاني مع الأهل والأصدقاء.ورصدت عدسات الكاميرات كثافة الأعداد التي ترتاد المطاعم والمقاهي المنتشرة في مدينة أبها وعلى أطراف دائري الملك عبدالعزيز و طريق الأمير سلطان الرابط بين مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.ويستمتع مرتادو الحدائق باحتساء القهوة مع الأسرة في المقاهي الشعبية أو الحديثة المزينة بالنقوش والإضاءات الرمضانية التي تزدان بها الطرقات والمباني والأسواق خلال الشهر الكريم.