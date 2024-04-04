شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية.. دعم لأفراد المجتمع وإسهام في تقليل الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية