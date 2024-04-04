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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية.. دعم لأفراد المجتمع وإسهام في تقليل الحوادث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18 إبريل 2024، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
ويأتي تخفيض المخالفات المرورية استشعارًا من القيادة الرشيدة -أيدها الله، لتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار.
ويؤكد شمول تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% للمواطنين والمقيمين والزوار على اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة.
كما يؤكد دعم القيادة الرشيدة وتحفيزها - حفظها الله - لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار بالالتزام بأنظمة السلامة المرورية وفرصة لعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
ويسهم في تعزيز وعي المجتمع والتقيد بالأنظمة المرورية بما يحقق السلامة لمرتادي الطرق، كما يسهم في توفير حلول لتراكم غرامات المخالفات المرورية على أصحاب المركبات.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز السلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.
ويأتي تخفيض المخالفات المرورية استشعارًا من القيادة الرشيدة -أيدها الله، لتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار.
ويؤكد شمول تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% للمواطنين والمقيمين والزوار على اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة.
كما يؤكد دعم القيادة الرشيدة وتحفيزها - حفظها الله - لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار بالالتزام بأنظمة السلامة المرورية وفرصة لعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
تقليل الحوادث المروريةيهدف تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% إلى تخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على المخالفين، وحث المجتمع على الالتزام بالسلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
ويسهم في تعزيز وعي المجتمع والتقيد بالأنظمة المرورية بما يحقق السلامة لمرتادي الطرق، كما يسهم في توفير حلول لتراكم غرامات المخالفات المرورية على أصحاب المركبات.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز السلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.