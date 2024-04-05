شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 ألف متطوع في مبادرة مركز التطوع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

بذل وعطاء

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج تحول القطاع الصحي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، أن مبادرة "مركز التطوع الصحي" التي انطلقت في عام 2019، سجلت ما يزيد عن 500 ألف متطوع مسجل بمنصة التطوع الصحي.حيث طرحت أكثر من 32 ألف فرصة تطوعية، استفاد منها ما يزيد عن 100 مليون مستفيد.وتأتي المبادرة، تلبيةً لاحتياج المجتمع في إدارة التطوع الصحي، وتأهيل المتطوعين وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحفيزًا للعطاء الخيري الصحي بالمملكة.وأكد البرنامج أن تسجيل هذه الأرقام، يجسد سعي المجتمع الدؤوب بجميع أقطابه في ميادين الخير، بجانب الاهتمام الذي توليه رؤية المملكة 2030 لرحلة التحول الصحي، وترسيخ مبادئ البذل والعطاء للوصول إلى مجتمع حيوي يعيش أفراده الأصحاء بحياة عامرة وصحية.