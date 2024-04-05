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"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة السبت

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة من يوم غدٍ السبت، وتستمر إلى يوم الخميس القادم، تشمل مدينة الباحة ومحافظة العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجر، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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