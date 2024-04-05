شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. أهم خدمات بطاقة "تسهيلات" لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بطاقة تسهيلات هي بطاقة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بالنظام. وتمكن حاملها من الاستفادة من جميع بطاقات الخدمة الحالية، وتشمل: بطاقة تخفيض أجور الإركاب تخفيض أجور الانتقال والسفر بوسائل النقل الحكومية بواقع 50%. بطاقة التسهيلات المرورية: تمنح ذوي الإعاقة إمكانة الدخول إلى مواقف المرافق العامة، والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة دون قيود. بطاقة التوحد: تعرف بالأشخاص المصابين باضطراب التوحد لتسهيل حركتهم في الأماكن العامة وإعطائهم أولوية مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات من خلال بطاقة واحدة تسمى "تسهيلات"، يتم استخراجها من كل المنافذ الرقمية، وتدون فيها جميع بيانات المستفيد باللغتين العربية والإنجليزية.

يقدم الضمان الاجتماعي المطور الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، ويوفر برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها.

