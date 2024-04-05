شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الباحة تكثف جولاتها الرقابية الصحية قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جولات رقابية

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الباحة، جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية والصحية بالمنطقة، ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الفطر المُبارك للعام الجاري، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة.وهدفت من خلال جولاتها الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية.فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعداداً للعيد.ونفذت الأمانة أكثر من 3400 ألف جولة رقابية، في مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة خلال شهر مارس الماضي، نتج عنها رصد أكثر من 640 مخالفة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين.وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة البلدية محذرة من استغلال الطرق والميادين لممارسة عملية البيع، والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى رصد 12 مخالفاً من الباعة الجائلين.وتواصل أمانة الباحة، تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الفطر المُبارك، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة المكثفة خلال فترة العيد، على المنشآت التجارية والغذائية، في الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية عبر مركز البلاغات 940.