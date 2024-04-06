شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على أجزاء من 12 منطقة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس في المملكة اليوم السبت.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق. طقس السعودية اليوم وتشمل تلك المناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك. حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر وبين التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، فيما يتوقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب. حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وتأتي بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.