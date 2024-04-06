شكرا لقرائتكم خبر عن من أهم مشاريع المملكة.. تسليم 7 آلاف ذبيحة إلى غينيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي سبعة آلاف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج 1444هـ المخصصة لجمهورية غينيا.
وأكد الرشيدي أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله.
وثمّن مستشار وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا الدكتور محمد الأمين جالو، عالياً جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.
كما أشاد بأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، متمنياً لهما مزيدا من الازدهار والتقدم.
وأكد الرشيدي أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله.
خدمة الحجاجكما يعد من أهم المشاريع التي تخدم الحجاج، وتسهل عليهم في أداء نسكهم، وتوفر الشروط الشرعية والصحية، بتوزيع اللحوم على المستحقين في جميع أنحاء العالم.
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وثمّن مستشار وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا الدكتور محمد الأمين جالو، عالياً جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.
دعم السعودية للدولوأعرب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لما تقدمه المملكة من دعم لجمهورية غينيا في شتى المجالات.
كما أشاد بأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، متمنياً لهما مزيدا من الازدهار والتقدم.