حتى هذا التوقيت.. أمطار على المهد والحناكية بالمدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن من أهم مشاريع المملكة.. تسليم 7 آلاف ذبيحة إلى غينيا والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية