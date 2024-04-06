أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وتشير التوقعات إلى إمكانية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، بالإضافة إلى هبوب رياح نشطة وتساقط زخات من البرد في بعض مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق الحدود الشمالية والجوف، وأيضًا في بعض مناطق نجران. كما تتسبب الرياح السطحية في إثارة الأتربة والغبار في بعض مناطق تبوك.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.