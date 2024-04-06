في مشهد مهيب.. 200 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى آلاف الفلسطينيين، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية بحسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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