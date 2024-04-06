شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز للمفقودات في الساحة الشرقية للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من الخدمة

ادخل بوابة وزارة الداخلية (أبشر).

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر نظام الرسائل والمعاملات الإلكترونية.

اختر قوة أمن المسجد الحرام.

دوّن البلاغ وأرفق المستندات أو صور المفقودات عند توفرها.

عند إرسال البلاغ سيتم تزويدك برقم مرجعي للبلاغ.

الدمام - شريف احمد - تيسيرًا على قاصدي المسجد الحرام وسعيًا لراحتهم، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مركزاً للمفقودات في الساحة الشرقية من المسجد الحرام، يتيح للقاصد تقديم البلاغات بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال مباشرة للتواصل السريع والفعال.وتعمل الخدمة على مدار الساعة بواسطة قوة أمن المسجد الحرام، ويتلقى الفريق البلاغات بطريقة إلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر)، مع إمكانية إرفاق المستندات أو الصور الداعمة للبلاغ.وعقب استلام البلاغ يتم جمع وفرز المفقودات وتوثيقها باستخدام نظام آلي مخصص للمفقودات، لتُعاد لاحقًا لأصحابها.ويمكن للقاصد الاستفادة من الخدمة عبر التقدم ببلاغ في منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:-يذكر أن تنفيذ الخدمة يتم عبر كادر يجيد التعامل بلغات عدة لضمان التفاعل مع ضيوف الرحمن، كما تم تخصيص أرقام اتصال خاصة لاستقبال البلاغات عن المفقودات على مدار الساعة، من خلال رقم الواتساب للتواصل المباشر 0504321147 أو الرقم الثابت 0125751204 تحويلة 106.