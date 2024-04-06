شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يخطف الأنظار بحمله طفل رضيع وسط زحام الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف رجل أمن الأنظار إليه عندما حمل طفل رضيع وسط الزحام في الحرم المكي، في مشهد إنساني أشاد به الكثيرون.

والتقطت صورة لرجل الأمن وهو يرفع طفل صغير عاليا في محاولة لمساعدة ذويه، وتم تداول هذه اللقطة الإنسانية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد رواد مواقع التواصل بما فعله رجل الأمن، مؤكدين أن خدمات رجال الأمن في الحرم، وكذلك الكشافة والمتطوعين من كل الجهات، سائلين الله عز وجل أن يحفظ المملكة وجميع بلاد المسلمين.